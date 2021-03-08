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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القمص موسى إبراهيم يكشف تفاصيل أول قداسات الصوم الكبير

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:50 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بدأت صباح اليوم الإثنين صلوات قداس أول أيام الصوم الكبير حسب ترتيب كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس وشاركه عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع رهبان الدير، وذلك في تذكار مرور سنة على نياحة أسقف ورئيس الدير السابق مثلث الرحمات المتنيح الأنبا صرابامون.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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