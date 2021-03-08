بدء جلسة مجلس الشيوخ الثالثة لإعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية

بدأ منذ قليل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة الثالثة اليوم للمجلس.وبدأ المجلس في إعلان نتائج هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، ومنح رئيس المجلس الكلمة للمذيع الداخلي للجلسة العامة في إعلان أسماء هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.