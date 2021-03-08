رئيس جامعة الفيوم يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

تابع الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، بحضور مني حته عميد كلية الصيدلة، وصفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكليات، وذلك صباح اليوم الإثنين.وأكد «شديد»، أن متابعه سير اللجان الامتحانية يتم بشكل يومي والتي تأتي وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصًا على سـلامة الطـلاب والعاملين ومنعًا للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.كما استمع إلي آراء الطلاب حول الوقت المخصص للامتحان واطمئن علي توفير الرعاية الكاملة للطلاب؛ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات كما تحدث مع الطلاب وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.