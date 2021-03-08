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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:33 م
جريدة الدستور
علي عواد
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حالة من الحزن تعيشيها مدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، منذ أمس الأحد، بعد العثور على جثة شاب في العشرينات من عمرهُ ملقاة بإحدى المناطق الخاوية بمنطقة النجدة بالمدينة في ظروف غامضة.

وسيطرت حالة من الشجب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين تعازٍ ومطالبات بكشف تفاصيل واقعة مقتل الشاب، والذي شهد له الجميع بحُسن خُلقهُ وتعامله من الجميع.

وكشف مصدر أمني، لـ"الدستور"، عن أنه تم العثور على جثة الشاب بعد تلقي بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية، وبالبحث والتحري تم التأكد من مطابقة مواصفات الشاب مع المفقود "مصطفى عبده"، المبلغ بغيابه منذ خمسة أيام تقريبًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وجارٍ البحث والتحري عن أسباب مقتل الشاب بمعرفة الأجهزة المختصة.

كان قد تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، يفيد بالعثور على جثة مجهولة بمنطقة النجدة بالغردقة.

وقرر اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

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