محافظ الفيوم يتفقد بدء أعمال الحفر بمشروع تطوير العاصمة

عقب تفقده عدد من المشروعات الخدمية الجديدة بمركز طامية، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد بدء أعمال الحفر بمشروع تطوير العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن.وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد بدء أعمال الحفر بالمشروع والذي يشمل إنشاء 14 عمارة سكنية للإسكان الإجتماعي بأرض المحلج بمدينة الفيوم على مساحة 11.5 فدان، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا أن المحافظ وجه خلال التفقد بسرعة إنجاز الأعمال.