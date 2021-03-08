مبيعات المؤسسات تهبط بالبورصة.. والسوقى يخسر 5 مليارات جنيه

حولت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية دفتها من الصعود بداية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني معاملات الأسبوع إلى الهبوط لدى نهايتها، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة.