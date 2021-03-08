رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مبيعات المؤسسات تهبط بالبورصة.. والسوقى يخسر 5 مليارات جنيه

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:41 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
حولت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية دفتها من الصعود بداية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني معاملات الأسبوع إلى الهبوط لدى نهايتها، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة

في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

«المصري الديمقراطي» يطلق مهرجان الثقافة والفنون في سبتمبر