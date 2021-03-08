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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان» يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل بازار بورسعيد الجديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:51 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل الدائم لبازار بورسعيد الجديد بحي العرب، وذلك في إطار خطة المحافظة للانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المقامة على أحدث مستوى قريبا، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ البازار الجديد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة علي موعد قريبا مع حدث يضاف إلى انفرادها بالمشروعات التنموية علي مستوى مصر، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح أحدث بازار جديد يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات، والفاكهة، واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة ستعد مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

ويضم البازار الذي يقام علي مساحة 24 ألف م٢، محلات جملة وقطاعي للخضروات، والفاكهة، ومحلات عطارة، وسوبر ماركت، ودواجن، ولحوم، ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمعا تجاريا متكاملا يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها، من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى 4 بنوك و8 مطاعم دورين.

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