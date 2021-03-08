تايلاند تخفض متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا

قال مسؤولون في قطاع الصحة التايلاندي، اليوم الإثنين، إن السلطات تعتزم خفض متطلبات الحجر الصحي بالنسبة للمسافرين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-"، بداية من الشهر المقبل.وقال وزير الصحة، أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الاثنين، إن المسافرين الذين حصلوا على شهادة تفيد بحصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يمكنهم قضاء سبعة أيام فقط في الحجر الصحي، وذلك بينما أعلن عن مجموعة جديدة من الإجراءات التي وافقت عليها لجنة صحية.وأوضح أنوتين أنه من الممكن تطبيق الإجراءات الجديدة، التي مازالت تنتظر موافقة وزراء الحكومة عليها، بحلول أبريل المقبل.