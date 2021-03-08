ارتفاع البطالة بالأردن إلى 24.7% فى الربع الرابع

قال الأردن، اليوم الإثنين، إن معدل البطالة بلغ 24.7 بالمئة في الربع الرابع من 2020، مقارنة مع 23.9بالمئة في الربع السابق.كان معدل البطالة للربع الرابع من 2019 يبلغ 19 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.يعاني الاقتصاد الأردني عموما في ظل جائحة فيروس كورونا، وإن كان ثمة اقتصاديون يشككون بالأرقام الرسمية لمعدلات البطالة ويقولون إنها غير واقعية.