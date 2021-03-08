مدير إدارة الحماية المدنية يكرم وكيل تعليم مطروح

كرم العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك تقديرًا للأداء المتميز والجهد المخلص وتقديرًا لمنظومة التعاون المشترك بين تعليم مطروح وإدارة الحماية المدنية.أعرب وكيل تعليم مطروح عن اعتزازه بهذا التكريم، مقدمًا أسمى آيات التهاني القلبية باسم العاملين بتعليم مطروح لرجال الحماية المدنية بمناسبة عيدهم السنوي، مؤكدًا أنهم رجال شجعان يقومون ليلًا ونهارًا بعمليات نوعية متخصصة لحماية المواطنين رغم الأخطار التي تحدق بهم من كل جانب أثناء عملهم في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.