مصرع ربة منزل أثناء الاستحمام بسبب تسرب الغاز في حلوان

لقت ربة منزل مصرعها اثناء استحمامها اثر استنشاقها كمية من الغاز، وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام بوصول، "إ. ع"26 سنة، ربة منزل ومقيمه بعزبة تابعة لمنطقة حلون، جثة هامدة ولا توجد بها ثمة إصابات.و بالانتقال والفحص تم التقابل مع زوجها "أ.ا"28 سنة، عامل رخام ومقيم بذات العنوان، والذي أفاد بأنه ترك زوجته بمفردها وعند عودته قام بالطرق على باب الشقة سكنهم، إلا انها لم تستجيب فقام بالقفز من شباك على سلم العقار والدخول إلا انه فوجئ بتواجدها داخل البانيو في الحمام عاريةـ والبانيو ممتلئ وتبين له وجود رائحه غاز فقام بالتوجه بها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، ويرجح أن سبب الوفاة اختناقها بسبب تسريب من السخان أثناء الاستحمام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3578 إداري حلوان.