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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفضل 10 أفلام ناقشت قضايا المرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:48 م
مراتي مدير عام
مراتي مدير عام
غادة موسى
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يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة التي أثبتت نجاحها وتفوقها في كافة العلوم والسينما والفن والمسرح، والفضاء، كذلك يوجد العديد من الأفلام التي تناقش قضاياها بصور مختلفة وممنهجة، بعضها حاز على جوائز عالمية.

أفضل 10 أفلام ناقشوا قضايا المرأة:

دعاء الكروان
يحكي عن آمنة الفتاة الريفية التي تتمرد على العادات والتقاليد في صعيد مصر، وتقع أختها هنادي في حب مهندس عازب وتعمل عنده خادمة، ولكنه يعتدي عليها ويحطم حياتها، وتقتل أمام آمنة، فتقرر الانتقام لأختها من ذلك المهندس.

الحرام
في هذه الدراما الاجتماعية القاسية، تصبح المرأة الفقيرة رمزا لاضطهاد العمال، تتعرض فتاة لاعتداء وحشي عندما كانت تجمع البطاطس لزوجها، ولكن بسبب حالته الصحية السيئة، قررت عدم إخباره بمحنتها، ثم تكتشف أنها حامل.

مراتي مدير عام
يعرض الفيلم حقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بالجانب المهني، وكيف يمكن لسيدة أن تنجح في حياتها العملية والزوجية، والمشاكل والعقبات التي ستواجهها.

نوارة
تدور أحداث الفيلم حول فتاة من حي شعبي تدعى نوارة، والتي تعيش قصة حب خلال فترة إندلاع ثورة 25 يناير ومابعدها، وتروى الأزمات التي تعرضت لها في حياة الفقير، وعدم قدرتها على الزواج ممن تحب، والظلم والقهر بدون وجه حق.

بشتري راجل
يدور الفيلم حول امرأة عاملة في أواخر الثلاثينيات من عمرها تريد إنجاب طفل، تبحث عن رجل لتتزوج وتحقق هذا الهدف فقط، الفيلم من بطولة نيللي كريم ومحمد ممدوح وإخراج محمد علي، حيث يتناول الفيلم مشكلة العنوسة بطريقة كوميدية.

يوم مر ويوم حلو

يعكس الفيلم ببراعة التحديات والمشاكل والأحلام البسيطة لنساء الطبقة الدنيا مثل عائشة التي تكافح بشدة من أجل طموحها الصغير جدًا وهو أن تعيش بأمان مع أطفالها.

بنتين من مصر
تناول الفيلم فتاتين من مصر وهما يناقشان عددًا من القضايا الفكرية والعاطفية والاجتماعية المتعلقة بالفتيات غير المتزوجات وكيف يتعامل الناس والمجتمع معهن أحيانًا بطريقة مؤذية وكأنهن منتجات على وشك الانتهاء.

فتاة المصنع
الفيلم يكون صورة واضحة للغاية عن المرأة المصرية بشكل عام، ولذلك ستجد عددًا من الشخصيات النسائية في مختلف الفئات العمرية ودرجات القرابة، مثل الجدة والأم والعمة.

فيلم 678
قدمت ثلاث نساء صرخة من ملايين الفتيات المصريات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي، مما يثبت حقيقة أن التحرش لا يقتصر على طبقة اجتماعية معينة، الفيلم مأخوذ قصص حقيقية لنساء تعرضن للتحرش الجنسي.

أسماء
يتكلم عن فتاة مريضة بالإيدز، تختفي عن الجميع، وتعيش في عزلة مع مرضها، وكيف قتلتها نظرة المجتمع، هذا الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، والأول من نوعه الذي يناقش هذا المرض.

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