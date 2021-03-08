الأعصر للتشريعية والجندي للدفاع.. أسماء رؤساء لجان مجلس الشيوخ النوعية
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:46 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
تنشر «الدستور» أسماء رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ كاملة، عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات التي تمت منذ قليل.
وجاءت أسماء رؤساء اللجان النوعية كالتالي:
- عبدالله الأعصر رئيسا للجنة التشريعية
- الفريق أسامة الجندي رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي
- عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة الزراعة
- يوسف عامر رئيسا للجنة الدينية
- هاني سري الدين رئيسا للجنة المالية والاقتصادية
- مصطفى كامل رئيسا للجنة الإسكان
- حنان أبو العزم رئيسا للجنة الصناعة
- عبدالحي عبيد رئيسا للجنة الشؤون العربية والإفريقية
- إبراهيم حجازي رئيسا للجنة الشباب والرياضة
- محمد جزر رئيسا للجنة الصحة
- نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم
- محمود مسلم رئيسا للجنة الثقافة والإعلام
- عبدالخالق عياد رئيسا للجنة الطاقة
- محمد هيبة رئيسا للجنة حقوق الإنسان
وجاءت أسماء رؤساء اللجان النوعية كالتالي:
- عبدالله الأعصر رئيسا للجنة التشريعية
- الفريق أسامة الجندي رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي
- عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة الزراعة
- يوسف عامر رئيسا للجنة الدينية
- هاني سري الدين رئيسا للجنة المالية والاقتصادية
- مصطفى كامل رئيسا للجنة الإسكان
- حنان أبو العزم رئيسا للجنة الصناعة
- عبدالحي عبيد رئيسا للجنة الشؤون العربية والإفريقية
- إبراهيم حجازي رئيسا للجنة الشباب والرياضة
- محمد جزر رئيسا للجنة الصحة
- نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم
- محمود مسلم رئيسا للجنة الثقافة والإعلام
- عبدالخالق عياد رئيسا للجنة الطاقة
- محمد هيبة رئيسا للجنة حقوق الإنسان