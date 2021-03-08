الأعصر للتشريعية والجندي للدفاع.. أسماء رؤساء لجان مجلس الشيوخ النوعية

تنشر «الدستور» أسماء رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ كاملة، عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات التي تمت منذ قليل.وجاءت أسماء رؤساء اللجان النوعية كالتالي:- عبدالله الأعصر رئيسا للجنة التشريعية- الفريق أسامة الجندي رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي- عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة الزراعة- يوسف عامر رئيسا للجنة الدينية- هاني سري الدين رئيسا للجنة المالية والاقتصادية- مصطفى كامل رئيسا للجنة الإسكان- حنان أبو العزم رئيسا للجنة الصناعة- عبدالحي عبيد رئيسا للجنة الشؤون العربية والإفريقية- إبراهيم حجازي رئيسا للجنة الشباب والرياضة- محمد جزر رئيسا للجنة الصحة- نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم- محمود مسلم رئيسا للجنة الثقافة والإعلام- عبدالخالق عياد رئيسا للجنة الطاقة- محمد هيبة رئيسا للجنة حقوق الإنسان