مصادر بالسكة الحديد: وصول قطار جديد خلال يوليو ضمن صفقة قطارات إسبانية

أكدت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه من المقرر وصول قطار جديد ضمن صفقة توريد 6 قطارات، وذلك في شهر يوليو المقبل ضمن خطة هيئة السكة الحديد لرفع كفاءة المرفق وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن العقد مبرم مع شركة تالجو الإسبانية ويتضمن توريد 6 قطارات، لافتة إلى أن توفير تلك القطارات سيساهم بشكل أساسي فى رفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين.