أفضل 10 طرق للوقاية من سرطان الأطفال

طرق الوقاية من سرطان الأطفال





تجنب تعرض الطفل للبدانة فى مرحلة الطفولة وبحسب موقع " webteb " نصائح لحماية أطفالك وزيادة المناعة لديهم ويعزز من الوقاية من مرض سرطان الأطفال.تجنب تعرض الطفل للبدانة فى مرحلة الطفولة



يجب على الوالدين الابتعاد عن الأكلات السريعة وتناول الوجبات الصحية.



تجنب اللحوم المصنعة



اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 20%.



زيادة النشاط البدني



قلة النشاط البدني أحد عوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض.







للتغذية السليمة دور كبير في صحة الأطفال بدءًا من الرضاعة، حيث أن الرضاعة الطبيعية تعد المصدر الأول لمناعة الجسم، وتقي من مرض سرطان الأطفال.



تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات



يتسبب نقص الفيتامينات بأجسام الأطفال في الإصابة بالأمراض السرطانية، لذلك يجب الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات أكسدة.





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تجنب أطعمة المواد الحافظة تجنب أطعمة المواد الحافظة



يجب البعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية مثل البطاطس المقلية، المشروبات الغازية، الحلويات الضارة، الوجبات السريعة، وذلك للوقاية من سرطان الأطفال.



تجنب الإفراط في تناول الألبان



تحتوي الألبان أحيانًا على نسب عالية من الهرمونات التي تحقن بها المواشي، لذلك يجب عدم الإفراط في تناولها، للوقاية من سرطان الأطفال.



ممارسة الرياضة

يجب ممارسة الرياضيات منذ الصغر تجنب الإفراط في تعرض الطفل للأشعة فوق البنفسجية من خلال التعرض المباشر للشمس، وإبعاد الطفل عن بيئة التدخين والكحول.



تطعيم الطفل

يجب تطعيم الطفل ضد التهاب الكبد B، الذي يعد واحدًا من أسباب سرطان الكبد في مرحلة البلوغ، كما يمكن إعطاء الطفل لقاحات سرطان عنق الرحم ولقاحات فيروس الورم الحليمي للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12 عامًا، للوقاية من سرطان الأطفال.



احصل على الرعاية الطبية

يجب عمل الفحوصات الطبية بشكل دوري للأطفال للمحافظة على صحتهم.

السرطان هذا المرض الخبيث، الذي ينهش أجساد الأطفال الضعيفة، والذي أصبح خطر يهدد عدد كبير من الأطفال في هذه الأيام، ما جعلنا نرصد طرق الوقاية من سرطان الأطفال.