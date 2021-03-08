«تموين بورسعيد»: صرف المقررات لـ160 ألف أسرة

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد على صرف السلع التموين لـ160 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة بنسبة 36% من المقررات من خلال 83 بدالًا تموينيًا فضلًا عن 21 فرعًا لمشروع "جمعيتي".ولفت إلى أن المقررات التي تم توفيرها عن شهر مارس الجاري 2021 تصرف بشكل منظم منعًا التكدس مع مراعاة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية خلال صرف المقررات.