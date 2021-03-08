السعودية تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 380 ألفًا و182 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 418 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 371 ألفًا و032 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.534 حالة منذ بداية الجائحة.