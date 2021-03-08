الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس يوحنا رجل الله الراهب

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس يوحنا رجل الله الراهب.وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إنه ولد يوحنا عام 1495م بالقرب من مدينة لشبونة في البرتغال، وأسس العديد من المستشفيات، أحدها في مدينة غرناطة الإسبانية، وقد اتكل في مشاريعه على ما توفره العناية الإلهية، فكان يحث الناس على التبرع قائلًا: "اصنعوا الخير، لأنفسكم يا إخوتي".وأضاف الأب وليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ضم إليه رفقاء آخرين، وأنشأوا في ما بعد "رهبنة المستشفيات للقديس يوحنا رجل الله". وقد لاقي الرب في مدينة غرناطة عام 1550م. يعتبر شفيعًا للممرضين والمرضى.