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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا عبدالعزيز وعز مع حمادة هلال في كواليس «المداح»

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:34 م
دنيا عبدالعزيز ومحمد
دنيا عبدالعزيز ومحمد عز وحمادة هلال
حسين الجندي
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ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنان محمد عز داخل كواليس مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل وهى الصورة التي ظهر معهم فيها حماده هلال بلوك الشخصية الخاصة بالعمل.

وظهرت دنيا عبدالعزيز في الصورة وهى ترتدي جلباب الفتاة الشعبية، بينما توسط الصورة الفنان محمد عز في العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته مع حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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