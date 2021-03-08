انطلاق مؤتمر الأسرة لعائلات كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيمت فعاليات مؤتمر الأسرة لعائلات كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.أقيمت فعاليات المؤتمر بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشية الجيزة، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، وبدعم مركز جيروم، وبمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، حيث بدأ المؤتمر بفقرة ترانيم وتسبيح بقيادة الأخت شيرين.وعقب ذلك، ألقى الأب بيوس فرج، راعي كنيسة القديس بولس بالفيوم، ومدير مكتب التنمية بمطرانية الجيزة محاضرة بعنوان "دراسة وتأمل في سفر يونان النبي".بدأ اليوم الثاني من المؤتمر بالقداس الإلهي، ثم لقاء بعنوان "دراسة وتأمل في شخصية القديس لوقا كاتب إنجيل لوقا وأعمال الرسل" مع نيافة الأنبا توماس عدلي.