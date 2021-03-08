في اليوم العالمي للمرأة.. تعرف على أفضل 10 هدايا
الإثنين 08/مارس/2021 - 04:28 م
سلمى بدرطباعة
اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.
اليوم العالمي للمرأة
وتقدم "الدستور" أفكار هدايا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في يومها العالمي وشكرها على كل حبها واهتمامها الذي يجعل المجتمع ناجحا لان الهدية رمز للحب.
رسم صورة لها
يمكن إظهار الإعجاب بالمرأة عن طريق رسم لوحة لها بالفحم أو لو كان هناك امكانية رسمها بألوان الزيت فهذه تدل على الاهتمام والحب الشديد لها، في اليوم العالمي للمرأة.
شراء ملابس
الملابس تعتبر شيئ هام جدا بالنسبة للمرأة فهو يعبر عن شخصيتها وذوقها الخاص، يمكن شراء فستان لها يعبر عن ذوقها الخاص بها فذلك سوف يجعلها في سعادة بالغة، في اليوم العالمي للمرأة.
الورود
تعشق المرأة الورود، يمكن تقديم باقة حمراء، وردية، أو باقة من زهور الأوركيد كاختيار أمثل للتعبير عن الامتنان، أو مجموعة من الزنابق الآسيوية أو زهور القرنفل التي تجذب الخيال ويحبها الجميع.
الشوكولاته
تعشق النساء الشوكولاته بجميع أنواعها، يمكن تقديم علبة شوكولاتة مع باقة ورود ستجعل أى سيدة تفرح بشدة.
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جهاز إلكترونىيمكن شراء أحدث موديل من تليفون محمول أو لاب توب لها في اليوم العالمي للمرأة وتعليمها كيفية استخدامه فهذا سوف يزيد من قيمة الهدية لديها ويزيد أيضا من القرب والترابط.
اطارات صوريمكن اهداء إطار صور شيك مع صورة تجمع الأفراد سويا لتبقى ذكرى عزيزة إلى الأبد.
ساعات أنيقةيمكن إهداء ساعة نسائية جذابة وأنيقة.
عطورالعطور النسائية متوفرة كمجموعات تعجب كل امرأة، لكل عطر قصة تتناسب مع شخصية من يستخدمه.
حقيبة يد
هناك ماركات من حقائب يد تحبها جميع النساء، بألوان جذابة وتصميمات مثيرة.