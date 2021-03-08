الصين تؤكد دعمها جهود السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، دعمها جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان جماعة الحوثي في اليمن، أمس الأحد، شن عملية هجومية واسعة استهدفت عدة مواقع في السعودية بـ14 طائرة مسيّرة و8 صواريخ باليستية.وقال جيان: "تعارض الصين دائما الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتدعم جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وندعو الأطراف المعنية إلى تجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية".