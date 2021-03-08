اتحاد المستثمرين: القادم أفضل.. ومصر قطعت شوطًًًا رائعًا على طريق التنمية

أثني الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على الجهود التي تبذلها الحكومة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا رائعًا على طريق التنمية، وأنها على الطريق الصحيح، وأن القادم حتمًا سيكون أفضلجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، بحضور ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد والذي تم خلاله مناقشة الفرص الاستثمارية بمحافظتي سيناء، وآخر مستجدات الموقع والمنصة الإلكترونية للاتحاد، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير القري والريف المصري.حضر فعاليات الاجتماع كلا من الدكتور محمد سعد، والدكتور سمير عارف، والمهندس علي حمزة، والمهندس محمود الشندويلي، والمهندس عبد الله الغزالي، نواب رئيس الاتحاد، والدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور محي حافظ، ومها حسن، عضوا المكتب التنفيذي.