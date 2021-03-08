نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية بالإيبارشية. تأتي تلك الزيارة في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الراعي، والأب عمانوئيل عبدالله، الوكيل العام للإيبارشية، والشماس وائل وديع، وخورس شمامسة الكنيسة، والمؤمنين، مختتمّا الصلاة بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.