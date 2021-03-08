إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بدمشير بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية بقريه دمشير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.و قال حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أنه تم إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية في المهد الأولى في قرية سبعة (الأمل) على مساحة 100 متر، والثانية إزالة سور بطول 50 مترا في عزبة عاصم بدمشير، وتم التصدي لهما وإزالتهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.و أضاف رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بقرية دمشير قام برفع المخلفات والتراكمات في جميع نقاط التجمع بالقرية، للحد من انتشار الامراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.