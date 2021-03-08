رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مندوب مجلس الوزراء لمتابعة «حياة كريمة»

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
أحمد فودة
طباعة
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبه، المهندس محمد سالم مسئول متابعة التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

وخلال اللقاء، تباحث محافظ الغربية ومسئول المتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية في قرى مركز زفتى، وكذا إمكانية توفير فرص عمل إضافية من خلال تطوير عددًا من القرى المنتجة داخل المركز ضمن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المبادرة.

وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بتنفيذ 17 اجتماعًا تنسيقيًا و20 لقاءً مجتمعيًا لتحديد ودمج جميع الاحتياجات الخاصة بقري زفتى وتوابعها في المبادرة ودراسة آلية تنفيذها،حيث سيتم تنفيذ 1563 مشروع داخل 54 قرية و88 تابعا بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه ليستفيد منها 599 ألف نسمة بالمركز.

وعقب اللقاء، عقدت وحدة حياة كريمة بالمحافظة اجتماعًا برئاسة السكرتير العام المساعد وبحضور كلًا من المهندس محمد سالم عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، ممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي، أعضاء المكتب الفني لمحافظ الغربية، ممثلي المديريات وممثلي مؤسسة حياة كريمة وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة داخل مركز زفتى.

وفي ذات السياق، أوضحت أستاذة نجوى العشيري أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير منافذ متنقلة داخل قرى مركز زفتى لسد الاحتياجات الغذائية اليومية لمواطني تلك القرى،كما قدمت الدكتورة جيهان الذهبي عرضًا تقديميًا عن تطور الأعمال بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز زفتى،حيث أوضحت أنه تم عمل حصر لكافة احتياجات المواطنين عن طريق اللقاءات الجماهيرية وكذلك لقاءات مع كافة الجهات المعنية، وأشارت إلى وجود مشكلة وهي احتياج أراضي لعمل المشروعات ولذلك تم فتح باب التبرع وتم بالفعل الانتهاء من أوراق 4 قطع أراضي وجاري الانتهاء من أوراق 10 قطع أخرى، كما أوضحت تواجد فريق رصد على الأرض للمتابعة اليومية لتطور الأعمال، وكذا تنفيذ مبادرة لمحو الأمية لتعلن زفتى خالية من الأمية بنهاية المبادرة.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمد سالم بالعمل والتطوير الواضح الذي يحدث بالمحافظة والمجهود المبذول والتنسيق بين جميع الجهات، كما أكد على حرص الدولة على توفير كافة وسائل المعيشة الكريمة للمواطنين بعد الانتهاء من المبادرة وذلك لن يأتي إلا عن طريق تضافر جهود الدولة والجهات التنفيذية والمجتمع المدني للوصول لمصلحة المواطن وهو الهدف الأساسي من المبادرة، كما أشار إلى استعداد مجلس الوزراء لحل أي مشاكل موجودة حاليًا، مطالبًا بسرعة حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن توفيرها للمواطنين من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب مبادرات سكن كريم وحياة كريمة.

موضوعات متعلقة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

إطلاق أول لقاءات سلسلة «رموز» الفكرية

«المصرى الديمقراطى» يطلق مهرجان الثقافة والفنون فى سبتمبر

وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة