الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على جميع الأنحاء بارد ليلا أيضا على كل الأنحاء.وأشار الخبراء- في بيان، اليوم الإثنين- إلى أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 30 17الإسكندرية 29 17وادي النطرون 29 16طنطا 29 17شبين الكوم 30 17دمنهور 29 16بلطيم 29 16مطروح 32 16السلوم 33 18سيوة 33 16بورسعيد 26 15دمياط 26 14الزقازيق 30 17المنصورة 29 16الإسماعيلية 30 17السويس 30 16العريش 26 14رفح 25 14رأس سدر 28 15نخل 27 10نويبع 29 18طابا 27 16كاترين 24 10الطور 28 16شرم الشيخ 30 19الغردقة 29 17مرسى علم 29 18الفيوم 30 14بني سويف 31 14المنيا 31 14أسيوط 31 15سوهاج 32 15قنا 33 15الأقصر 34 15أسوان 34 16إدفو 34 16أبوسمبل 33 16الوادي الجديد 32 15شلاتين 29 18أبو رماد 27 16حلايب 27 18رأس حدربة 30 17