وزيرة الصحة: أنجزنا منصة الزمالة الإلكترونية في عام بدلا من 5 سنوات

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر للدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، والقائمين على المنصة الإلكترونية للزمالة، لجهودهم في تحقيق هذا الحلم، مشيرةً إلى أنه كان من المتوقع الانتهاء من المنصة خلال 5 أعوام وتم إنجازها خلال عام واحد بالمثابرة ومواصلة العمل لإطلاق المنصة بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، وذلك بالتزامن مع مرور عام على انطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، ضرورة استغلال الطاقات الشبابية والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في العمل بمختلف قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، قائلةً: "جيل الشباب أحدث نقلة نوعية في تاريخ الطب بمصر خلال الفترة الأخيرة".