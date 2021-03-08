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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء تخفيف الإغلاق بسبب كورونا في عدد من الولايات الألمانية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:59 م
الإغلاق بسبب كورونا
الإغلاق بسبب كورونا
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بدأت معظم الولايات الاتحادية الألمانية، البالغ عددها 16 ولاية، اليوم الاثنين، تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة باحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث فتحت المكتبات ومحلات الزهور ومستلزمات الحدائق أبوابها أمام المترددين عليها، كما تم السماح بالتسوق من تجار التجزئة في العديد من الولايات، شرط الالتزام بتحديد موعد مسبق وبأعداد محدودة.

ووفقا لقناة «إيه آر ديه» الألمانية، فمن المقرر أن يسمح في بعض المناطق، التي يوجد بها أقل من 50 إصابة جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة، لتجار التجزئة بفتح أبوابها للزبائن دون شروط مسبقة.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية تقوم بإجراء اختبار مجاني سريع لفيروس كورونا أسبوعيا على الأقل لكل مواطن، حيث تقوم الصيدليات ومراكز متخصصة بعمل ذلك، فضلا عن الاختبار الذاتي المتوفر في الأسواق.

يذكر أنه تم إعطاء 33ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، كما أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 51ر2 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات المرتبطة به إلى 71 ألفا و984 حالة.

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