«الناشرين المصريين» يناقش صعوبات الحصول على ترخيص المكتبات بالأزهر

عقد أمس الأحد، اللقاء الودي الدوري الذي يتم عقده بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، بحضور سعيد عبده رئيس الاتحاد، وعدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تهم الناشرين.وكان من ضمن أهم البنود التي تم مناقشتها مشكلة الصعوبات التي تواجه الناشرين في الحصول على ترخيص المكتبات خاصة بمنطقة الأزهر ودرب الأتراك والتي تعرض لها عدد كبير من الناشرين، وذلك بتحرير محاضر للناشرين.وبعد الاستماع لكافة الآراء والمقترحات وعرض جميع الحضور آرائهم ومقترحاتهم لحل تلك المشاكل تم الاتفاق على العمل خلال الفترة القادمة في عدة محاور من خلال لجنة سيتم تشكيلها من أعضاء مجلس الإدارة والناشرين، وذلك برئاسة سعيد عبده تكون مهمتها الآتي: تجميع الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على رخصة وهي: عقد إيجار، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، كشف العوايد.فضلا عن تحديد موعد لعقد لقاء مع رئيس حي وسط القاهرة، وإعداد مؤتمر صحفي داخل الاتحاد بحضور الصحف الكبرى للتعريف بأهمية ناشري مكتبات الأزهر ودورهم الكبير في نشر الوعي والثقافة في العالم كله، ومخاطبة الأزهر الشريف لعمل منشور بالكتب المحظورة ووضع آليات لعرض وبيع المصاحف الباقية من تصاريح منتهية، ووضع حل للكتب المستوردة التي ليس لها ارقام إيداع، بجانب ضرورة إرسال أسماء الناشرين الذين تم عمل محضر لهم خلال الأيام السابقة حيث سيتم تكليف المستشار القانوني بمتابعة المحاضر.كما تم خلال اللقاء عرض ما أسفر عنه لقاء رئيس الاتحاد مع وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن دخول الناشرين والعاملين لديهم تحت مظلة التامين الاجتماعي والرعاية الصحية وفقا لضوابط محددة، وطلب رئيس الاتحاد من الناشرين الراغبين في الانضمام للمشروع سرعة إرسال البيانات الخاصة بهم والعاملين لديهم إلى سكرتارية الاتحاد ليتسنى استكمال الإجراءات اللازمة.