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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوجل» تقدم عدة منح بقيمة 25 مليون دولار لتمكين المرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:33 م
جوجل
جوجل
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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث في العالم، عن تقديم 25 مليون دولار في هيئة منح؛ بهدف تمكين النساء والفتيات.

وأعلنت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - عن تقديم عدد من البرامج والمنح بقيمة 25 مليون دولار لتمويل أعمال المنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية التي تلتزم بتمكين النساء والفتيات.

وتهدف برامج "جوجل" إلى معالجة أوجه عدم المساواة، حتى تتمكن النساء من الوصول إلى المساواة الاقتصادية، وفرصة بناء الاستقلال المالي ومتابعة ريادة الأعمال.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - دعم مليون سيدة أعمال ريفية في الهند؛ بهدف مساعدتهن في تحقيق طموحاتهن وتحسين سبل عيشهن من خلال ريادة الأعمال.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بدعم مليون سيدة هندية من خلال منصة "Women Will"، التي تم إطلاقها في حدث (Google for India) الافتراضي بمناسبة يوم المرأة العالمي.

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