«تنسيقية الأحزاب» تحصد مقعدي وكيل وأمين سر «قوى عاملة الشيوخ»

حصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقعدي وكيل وأمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال انتخابات اللجان النوعية التي تم إجراءها اليوم الإثنين.وأسفرت انتخابات لجنة القوى العاملة عن فوز النائب عمرو عزت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقعد وكيل القوى العاملة، والنائبة نهى أحمد، عضو التنسيقية بمقعد أمين سر اللجنة.وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.