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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت مكتبة مصر العامة بالدقي، ندوة لمناقشة مؤلفات الكاتبة والروائية إنجي الحسيني، والتي تضم المجموعة القصصية "بعد الرحيل" ورواية "ثمن الخداع" و"حكاية ريال فضة"، وأدار الندوة الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير دار الهلال.

واستعرض الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، أعمال الكاتبة بالنقد والتحليل كما تناول إصدارها الجديد "حكايات نجوى"، والذي قال إنه شهد نقلة في كتابات الكاتبة والذي استطاعت في الكثير من القصص أن تجسد مفهوم القصة القصيرة وإن الكثير من القصص تمس القيم الأسرية والاجتماعية وهى مادة جيدة للقراء الشباب وشهدت الندوة حضورعدد من الأدباء والنقاد من المهتمين بالشأن الأدبي.

إنجي الحسيني، مهندسة ديكور وحاصلة على ماجستير العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، وبدأت نشاطها الأدبي بعد التحاقها بالعمل كباحثة بمركز أبحاث ودراسات أمنية وقامت بكتابة العديد من المقالات السياسية والاجتماعية والتي نشرتهم بعدد كبير من المواقع الألكترونية ثم توجهت لكتابة القصة القصيرة حتى صدر كتابها الأول المجموعة القصصية "بعد الرحيل" والذي كرمت عنه من جامعة أكتوبر للعلوم والآداب وتم منحها درع الجامعة وشهادة تقدير.

وتتنوع كتابات إنجي الحسيني ما بين القصة والرواية وصدر لها حديثا المجموعة القصصية "حكايات نجوى"والتي ترى إنها مجموعة تصلح تخاطب الشباب وصغار السن في المقام الأول، ولم تتوقف الكاتبة عن كتابة المقال وصدر لها كتاب بعنوان "جرس إنذار" ولها كتاب سياسي آخر تحت الطبع بعنوان " العالم على صفيح ساخن".

يصف النقاد كتابات إنجي الحسيني بالمؤثرة، كما يقول عنها الكثيرون بأنها كاتبة تكتب من القلب تصلح مؤلفاتها للأعمال السينمائية ومع ذلك فهي تفاجئ القارئ مع كل إصدار جديد لها فهي تمزج ما بين الواقع والخيال وأسلوبها انسيابي سلس يخلو من الملل والتعقيد يغلب عليه أسلوب الحكي.

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