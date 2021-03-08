ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:32 م
جمال عاشورطباعة
نظمت مكتبة مصر العامة بالدقي، ندوة لمناقشة مؤلفات الكاتبة والروائية إنجي الحسيني، والتي تضم المجموعة القصصية "بعد الرحيل" ورواية "ثمن الخداع" و"حكاية ريال فضة"، وأدار الندوة الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير دار الهلال.
واستعرض الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، أعمال الكاتبة بالنقد والتحليل كما تناول إصدارها الجديد "حكايات نجوى"، والذي قال إنه شهد نقلة في كتابات الكاتبة والذي استطاعت في الكثير من القصص أن تجسد مفهوم القصة القصيرة وإن الكثير من القصص تمس القيم الأسرية والاجتماعية وهى مادة جيدة للقراء الشباب وشهدت الندوة حضورعدد من الأدباء والنقاد من المهتمين بالشأن الأدبي.
إنجي الحسيني، مهندسة ديكور وحاصلة على ماجستير العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، وبدأت نشاطها الأدبي بعد التحاقها بالعمل كباحثة بمركز أبحاث ودراسات أمنية وقامت بكتابة العديد من المقالات السياسية والاجتماعية والتي نشرتهم بعدد كبير من المواقع الألكترونية ثم توجهت لكتابة القصة القصيرة حتى صدر كتابها الأول المجموعة القصصية "بعد الرحيل" والذي كرمت عنه من جامعة أكتوبر للعلوم والآداب وتم منحها درع الجامعة وشهادة تقدير.
وتتنوع كتابات إنجي الحسيني ما بين القصة والرواية وصدر لها حديثا المجموعة القصصية "حكايات نجوى"والتي ترى إنها مجموعة تصلح تخاطب الشباب وصغار السن في المقام الأول، ولم تتوقف الكاتبة عن كتابة المقال وصدر لها كتاب بعنوان "جرس إنذار" ولها كتاب سياسي آخر تحت الطبع بعنوان " العالم على صفيح ساخن".
يصف النقاد كتابات إنجي الحسيني بالمؤثرة، كما يقول عنها الكثيرون بأنها كاتبة تكتب من القلب تصلح مؤلفاتها للأعمال السينمائية ومع ذلك فهي تفاجئ القارئ مع كل إصدار جديد لها فهي تمزج ما بين الواقع والخيال وأسلوبها انسيابي سلس يخلو من الملل والتعقيد يغلب عليه أسلوب الحكي.
واستعرض الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، أعمال الكاتبة بالنقد والتحليل كما تناول إصدارها الجديد "حكايات نجوى"، والذي قال إنه شهد نقلة في كتابات الكاتبة والذي استطاعت في الكثير من القصص أن تجسد مفهوم القصة القصيرة وإن الكثير من القصص تمس القيم الأسرية والاجتماعية وهى مادة جيدة للقراء الشباب وشهدت الندوة حضورعدد من الأدباء والنقاد من المهتمين بالشأن الأدبي.
إنجي الحسيني، مهندسة ديكور وحاصلة على ماجستير العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، وبدأت نشاطها الأدبي بعد التحاقها بالعمل كباحثة بمركز أبحاث ودراسات أمنية وقامت بكتابة العديد من المقالات السياسية والاجتماعية والتي نشرتهم بعدد كبير من المواقع الألكترونية ثم توجهت لكتابة القصة القصيرة حتى صدر كتابها الأول المجموعة القصصية "بعد الرحيل" والذي كرمت عنه من جامعة أكتوبر للعلوم والآداب وتم منحها درع الجامعة وشهادة تقدير.
وتتنوع كتابات إنجي الحسيني ما بين القصة والرواية وصدر لها حديثا المجموعة القصصية "حكايات نجوى"والتي ترى إنها مجموعة تصلح تخاطب الشباب وصغار السن في المقام الأول، ولم تتوقف الكاتبة عن كتابة المقال وصدر لها كتاب بعنوان "جرس إنذار" ولها كتاب سياسي آخر تحت الطبع بعنوان " العالم على صفيح ساخن".
يصف النقاد كتابات إنجي الحسيني بالمؤثرة، كما يقول عنها الكثيرون بأنها كاتبة تكتب من القلب تصلح مؤلفاتها للأعمال السينمائية ومع ذلك فهي تفاجئ القارئ مع كل إصدار جديد لها فهي تمزج ما بين الواقع والخيال وأسلوبها انسيابي سلس يخلو من الملل والتعقيد يغلب عليه أسلوب الحكي.