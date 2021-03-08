زايد: الزمالة المصرية تتيح فرص الدراسات العليا لـ100% من الأطباء

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية من ضمنها "طب الأسرة"، وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبي.جاء ذلك خلال إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكل الأطباء الملتحقين بالزمالة، وذلك بالتزامن مع مرور عام على انطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.وأشارت إلى أن 40% من الأطباء فقط كانت لديهم فرص الحصول على الدراسات العليا في الماضي، أما بعد تفعيل نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبي بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا.وأشارت إلى التعاون مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية لتدريب الأطباء المصريين على أعلى مستوى، من خلال برامج تدريبية مدتها ٩ أشهر، ووصل إجمالي عدد الخريجين إلى 1000 حتى الآن.وأوضحت الوزيرة أن حصول الأطباء على الزمالة المصرية من خلال التدريب والتعليم المستمر ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك استراتيجية الوزارة للعمل بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدة أن التعليم الطبي هو أساس منظومة صحية سليمة وآمنة.