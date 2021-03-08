106 سنوات.. متابعة حالة مسنة مريضة بكورونا في قنا

تابع الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، صباح الإثنين، حالة مريضة تبلغ من العمر 106 سنوات، وهي أكبر مصابة بفيروس كورونا في قنا، وتم نقلها إلى مستشفى حميات نجع حمادي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.رافق صالح الدكتور محمد العديسي، مسؤول الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي، والدكتور عبادي عبدالرحمن مدير المستسفر، واطمأن الدكتور راجي على صحة المريضة، واطمأن منها على تحسن حالتها الصحية، كما راجع التقارير الطبية الخاصة بها وتأكد من تنفيذ كامل بروتوكول العلاج الخاص بها.من جانبه، أوضح الدكتور عبادي مدير المستشفى، أن المريضة حالتها مستقرة وتتمتع برعاية طبية كاملة حتى التأكد من تعافيها تماما.