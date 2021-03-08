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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

106 سنوات.. متابعة حالة مسنة مريضة بكورونا في قنا

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:28 م
راجي تواضروس
راجي تواضروس
قنا: إسلام البكري
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تابع الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، صباح الإثنين، حالة مريضة تبلغ من العمر 106 سنوات، وهي أكبر مصابة بفيروس كورونا في قنا، وتم نقلها إلى مستشفى حميات نجع حمادي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

رافق صالح الدكتور محمد العديسي، مسؤول الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي، والدكتور عبادي عبدالرحمن مدير المستسفر، واطمأن الدكتور راجي على صحة المريضة، واطمأن منها على تحسن حالتها الصحية، كما راجع التقارير الطبية الخاصة بها وتأكد من تنفيذ كامل بروتوكول العلاج الخاص بها.

من جانبه، أوضح الدكتور عبادي مدير المستشفى، أن المريضة حالتها مستقرة وتتمتع برعاية طبية كاملة حتى التأكد من تعافيها تماما.

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