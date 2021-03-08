البابا تواضروس عن الأنبا صرابامون: مقابلته تعطي راحه وسلام

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نحن في التذكار الأول لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ والذي فارقنا العام الماضي؛ نحتفل بمرور عام على رحيله".وتابع البابا تواضروس الثاني، عبر فيديو نشرته قناةcoc قائلًا: فهو بلاشك آب البرية كلها وأب لرهبان في الأجيال المعاصرة، فقضي في الرهبنة أكثر من 60 عاما.وتابع: وقاد الدير على مدى أعوام كثيرة وترك الدير، وهو فيما يقرب من 200 راهب يعيشون مع الله.واختتم البابا تواضروس الثاني، قائلا: إن الأنبا صرابامون إنسان فاضل تجتمع في كل الصفات العطرة، فكان مجرد مقابلته تعطى الإنسان راح وسلام فنتذكره بكل خير وسلام.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بإحياء الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.ورحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، فجر الأحد الثامن من شهر مارس 2020 عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.وولد وتسمى باسم عازر قليد بسطاورس في ٢١فبراير ١٩٣٧م، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر١٩٥٩م، ورسم قسًّا في ٢٤ فبراير ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا في ٢٥ يوليو١٩٦٧م، كما رسم أسقفًا عامًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في ١٧يونيو ١٩٧٣م، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧م، ورحل في يوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٠م.