محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتوزيع حاويات وصناديق القمامة بالميادين والشوارع ورفعها خلال حملات دورية ويومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.وأضاف إلى العمل على تحسين مستوى النظافة بمراكز وقرى المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بطريقة لائقة ومميزة.وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشيًا مع خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.وأشار محافظ أسيوط إلى الاستفادة من معدات الكنس الآلي الجديدة التي وصلت مؤخرًا للمحافظة وتم توزيعها على بعض المراكز والأحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة وتحسين مستوى البيئة بهذه الأماكن موضحًا أنه يتم شن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وشفط وإزالة الأتربة بشوارع وميادين مركز القوصية بإشراف هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ونائبيها بمشاركة مسئولي النظافة والاشغالات حيث تم استهداف عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمركز من بينها شارع البوستة ومركز الشرطة والرعاية والجلاء وغيرها فضلًا عن الشوارع الفرعية ورفع القمامة من أماكن التجمعات بالاضافة إلى تسوية وتمهيد بعض الشوارع الترابية وغير المرصوفة.كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.