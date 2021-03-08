محافظ بورسعيد يهنئ المرأة بمناسبة يومها العالمي

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أسمى معانا التهنئة للمرأة المصرية عامة والمرأة البورسعيدية بصفة خاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.وأكد محافظ بورسعيد على الدور الرئيسى والهام للمرأة فى الحياة والمجتمع، فهي الأم والأخت والابنة، وهي التى يقع على عاتقها نصف مسؤولية المجتمع، لافتا أننا نثمن جهود المرأة المصرية فى كافة مجالات الحياة فهى رمز العطاء والتضحية من أجل المجتمع، وأشاد محافظ بورسعيد بالنماذج الناجحة والمشرفة للمرأة فى المجتمع، مؤكدا أننا أصبحنا نجد نماذج نفخر بها فى المجالات العلمية والطبية والهندسية والخدمية وغيرها.