أهالي كفر الشيخ يقبلون على مستشفى قلين لتلقي لقاح كورونا (صور)

شهد مستشفى قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا متزايدا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتلقي التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، واطمئن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الحالة الصحية ممن تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام الماضية بدء من الخميس الماضي، حتى اليوم الاثنين.وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع إجراءات تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفوني أو إرسال رسائل نصية، كما حرص على التواصل معهم للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.وأوضح المحافظ حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتًا إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي بدأت الخميس الماضي، داعيًا المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال الرابط التالي، http:www.egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للبدء في اتخاذ إجراءات تلقى اللقاح، منوهًا إلى أن المركز يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً بما فيها أيام العطلات.وأشاد "نور الدين" بالمواطنين الذين أقبلوا لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنهم وجدوا كل التيسيرات من بداية مراجعة الأسماء بحجرة خاصة ومعدة الكترونيًا، وإجراء الكشف الطبي عليهم " سكر،ضغط"،يعقبها تلقيه اللقاح في حجرة تلقي اللقاح، ويستريح في حجرة مخصصة لمدة ما بين ربع لنصف ساعة في ظل متابعة من الأطقم الطبية بالمستشفى، وحضور ومتابعة قيادات مديرية الصحة وعلى رأسهم الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للاطمئنان على المواطنين.