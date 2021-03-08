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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مارجرجس يمنع الزيارة خلال أيام الصوم الكبير

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:25 م
الشهيد العظيم مارجرجس
الشهيد العظيم مارجرجس
هدى الأمير
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أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس العامر بالرزيقات، بمحافظة الأقصر، بأن فترة الصوم الكبير تقتصر على صلوات الآباء الرهبان فقط.

وأضاف البيان أن الدير لن يستقبل أي زوار طوال فترة الخلوات نهائيا، ما عدا يوم الأحد من كل أسبوع.

وأشار الدير على أن تكون الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، متابعا: نصلي أن يحفظ الرب شعبنا بصحة وسلام وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وقد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها.

حيث يقام قداس يومي في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أي أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

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