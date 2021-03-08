يزيد من عزلة أنقرة.. مخاوف تركية من التقارب المصري اليوناني

قال موقع "أحوال" تركية، إن التحالفات المصرية اليونانية التي شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة تثير مخاوف تركيا وتزيد من ارتباكها.وتابع الموقع: "لقد ازداد التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني في المدة الأخيرة، حيث تشعر أنقرة بحجم العزلة التي باتت تواجهها في المنطقة".يأتي هذا فيما وصل اليوم الاثنين وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى القاهرةعلى رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات بمنطقة شرق المتوسط، وكان كبار المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية وأعضاء سفارة اليونان لدى مصر فى استقبال ديندياس فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة.وكان ألكسندروس بابايوانو المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية قال الأربعاء الماضى إنه ستتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية، ومجمل الوضع السياسي، والتعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا وسيتم أيضا التركيز على متابعة "منتدى الصداقة" الذي عقد مؤخرا في أثينا.ووفقا للموقع التركي، تشعر تركيا بقلق كبير من حجم التعاون المصري اليوناني الذي ازدهر السنة الماضية بتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين والذي استهدف مواجهة المخططات التركية عبر توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج.كما تضاعف التعاون التركي اليوناني عبر انشاء منتدى الصداقة والذي ضم دولا أوروبية على غرار قبرص وفرنسا إضافة لدول خليجية مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية حيث اعتبرت تركيا المنتدى موجها لها.وتابع الموقع أن هذه العلاقة الوطيدة بين مصر واليونان ترهق تركيا وتزيد من شعورها بالعزلة ليس فقط على المستوى الاقليمي وإنما على المستوى الدولي حيث حذرت ادارة الرئيس جو بايدن انقرة من مغبة مواصلة سياساتها وتدخلاتها وخاصة الإصرار على شراء الصواريخ الروسية إس-400.ورغم محاولات تركيا التقرب تارة من فرنسا وتارة من مصر في اطار سياسة المناورة لكن ذلك لن يكون له جدوى ما دامت السياسات لم تتغير خاصة فيما يتعلق بدعم انقرة لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية في مصر اضافة الى تدخلها في عدد من الساحات خاصة الساحة الليبية لتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري.