7 آلاف قتيلة و17 ألف معتقلة ضحايا التنكيل بالمرأة في عهد أردوغان

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أعلن البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، سزجين تانريكولو، أن ما لا يقل عن 965 سيدة عاملة تركية قتلت في الفترة بين 2013 و2020، في مكان العمل، وما لا يقل عن 300 منهن قتلت في 2020 فقط، علمًا بأن هناك 98 % من العاملات لسن أعضاء بمجلس صحة العمال والسلامة المهنية.وأضاف، وفق لموقع "تي 24 "التركي، أنه على مدار 18 عامًا قتلت 6 آلاف و732 سيدة تركية، وما يقرب من 17 ألف امرأة معتقلة ومدانة في السجون، و3 آلاف طفل 800 منهم دون سن الثالثة يقبعون في السجن مع أمهاتهم.وأوضح أن نصف سكان ملاجئ مدينة إسطنبول، سيدات، قائلًا رغم أن السعة الاستيعابية للملاجئ في إسطنبول 3 آلاف و482 شخصًا فقط، تضم الآن أكثر من 10 آلاف سيدة!.وأشار إلى انتهاك حقوق ما لا يقل عن 6 آلاف و732 سيدة تركية، بين القتل والعنف، وذلك استنادًا إلى الطلبات المقدمة إلى منظمات حقوق الإنسان بتركيا، موضحًا أن المعلومات الواردة ليست دقيقة بشكل كاف حيال عدد السيدات اللواتي تم قتلهن، فهناك اختلافات عددية بين التقرير وتقرير الأمم المتحدة.