رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدير البحري بالأقصر يستقبل 1223 وافدًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:21 م
الدير البحري بالأقصر
الدير البحري بالأقصر
هدى الأمير
طباعة
استقبل معبد الدير البحري "حتشبسوت" غرب محافظة الأقصر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عددا كبيرا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية للمعبد الأجمل على مستوى المحافظة.

وشهد المعبد زيارة وفود كبيرة من السائحين الأجانب والمصريين وخاصة خلال تلك الفترة بالتزامن مع نشاط حركة السياحة الداخلية، حيث يأتي الزائرين مع مرشديهم الذين يشرحون لهم التفاصيل التاريخية لمعبد الملكة حتشبسوت، المعبد استقبل 1223 زائرا، بينهم 536 مصريا و687 سائحا من مختلف الجنسيات معظمهم جاءوا من البحر الأحمر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويعمل المعبد فترة واحدة فقط تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة مساء، وتبلغ سعر التذاكر بالنسبة للمصريين 5 جنيهات، أما الأجانب فتبلغ سعر التذكرة 140 جنيها، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشّي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

إطلاق أول لقاءات سلسلة «رموز» الفكرية

«المصرى الديمقراطى» يطلق مهرجان الثقافة والفنون فى سبتمبر

وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة