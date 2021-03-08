الدير البحري بالأقصر يستقبل 1223 وافدًا

استقبل معبد الدير البحري "حتشبسوت" غرب محافظة الأقصر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عددا كبيرا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية للمعبد الأجمل على مستوى المحافظة.وشهد المعبد زيارة وفود كبيرة من السائحين الأجانب والمصريين وخاصة خلال تلك الفترة بالتزامن مع نشاط حركة السياحة الداخلية، حيث يأتي الزائرين مع مرشديهم الذين يشرحون لهم التفاصيل التاريخية لمعبد الملكة حتشبسوت، المعبد استقبل 1223 زائرا، بينهم 536 مصريا و687 سائحا من مختلف الجنسيات معظمهم جاءوا من البحر الأحمر، وسط إجراءات أمنية مشددة.ويعمل المعبد فترة واحدة فقط تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة مساء، وتبلغ سعر التذاكر بالنسبة للمصريين 5 جنيهات، أما الأجانب فتبلغ سعر التذكرة 140 جنيها، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشّي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.