«قومى المرأة»: تدريب وتوظيف ذوى الإعاقة بالمنوفية

التقت نادية الفرماوى، عضو المجلس ومسئول ملف المرأة ذات الإعاقة، بالسيد على الزقم وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، لاستعراض أوجه التعاون بين المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية ومديرية القوى العاملة، تحت رعاية منى المليجى مقررة المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية.يأتى ذلك فى إطار الجهود التى يبذلها المجلس القومى للمرأة بالمنوفية نحو الارتقاء بملف الأشخاص ذوى الإعاقة على كل المستويات وأهمها الناحية الاقتصادية لتوفير حياة كريمة لهم.وتم الاتفاق على إتاحة الفرص لمشاركة ذوى الإعاقة فى كل الأنشطة والفعاليات التى تتم بمديرية القوى العاملة، كما يتم الآن التدريب بالورشة المتنقلة بمدينة الشهداء حتى نهاية مارس الحالى. ونظرًا لعدم وجود مراكز تدريب بمركز تلا، فقد تم الإتفاق أيضًا على عمل ورشة تدريب متنقلة لمدة 3 أشهر تبدأ من إبريل 2021 بمركز ومدينة تلا.ومن جانبها، أشارت الفرماوى إلى أنه جار الآن التنسيق مع رئيس مركز ومدينة تلا لتجهيز مكان مؤمن لاستقبال الورشة المتنقلة لتدريب وتأهيل ذوى الإعاقة على عدد من الحرف كالخياطة والتفصيل والسباكة والكهرباء.وسيحصل المتدربون على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة، وتتحمل الوزارة كل نفقات التدريب، ليحصل عليها المتدرب مجانًا، كما يتمتع المتدرب بكل المزايا التى يحصل عليها من التدريب، وذلك تمهيدًا لإلحاق المتدربين من ذوى الإعاقة على المؤسسات التى لم تستوفى نسبة الـ5% من العاملين بها.