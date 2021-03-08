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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: المنصة الإلكترونية للزمالة تاريخ جديد للمنظومة الطبية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:20 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، وذلك بالتزامن مع مرور عام على انطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الزمالة السنوي، اليوم الإثنين، بحضور كل من الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي، أمين عام مساعد الزمالة المصرية، واللواء طبيب ياسر السيد، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عميد نبيل فكري، مدير إدارة الشئون الفنية والعلمية بـ قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، ووكلاء الوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وشهدت وزيرة الصحة والسكان، خلال فعاليات المؤتمر، الافتتاح الرسمي للجان الفرعية للزمالة المصرية بمحافظات الجمهورية، من خلال مكاتب متخصصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بهدف التيسير على الطبيب المصري في الحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار 22 عاما لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن إطلاق المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية تاريخ جديد للمنظومة الطبية في مصر، قائلة: "المنصة الإلكترونية تعد أقيم هدية للأطباء تزامنًا مع قرب الاحتفال بيوم الطبيب المصري".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية، بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية، مؤكدةً حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، كما أشارت إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية بكل من: القوات المسلحة ووزارة الداخلية، من خلال بروتوكولات التعاون في مجال التعليم الطبي المهني.

وزيرة الصحة: المنصة الإلكترونية للزمالة تاريخ جديد للمنظومة الطبية
وزيرة الصحة: المنصة الإلكترونية للزمالة تاريخ جديد للمنظومة الطبية
وزيرة الصحة: المنصة الإلكترونية للزمالة تاريخ جديد للمنظومة الطبية
وزيرة الصحة: المنصة الإلكترونية للزمالة تاريخ جديد للمنظومة الطبية

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