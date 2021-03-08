محمد هيبة يفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز النائب محمد هيبة برئاسة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، وفوز اللواء ابو الفتوح محمد عبد السميع، وكيلًا، ومحمد مجدي فريد وكيل ثاني.قال المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أنه تمت الاستجابة للرغبات الاولي لكافة أعضاء مجلس الشيوخ في عضوية اللجان.وأضاف المستشار محمود عتمان في تصريحات له ان امانة المجلس لم تتلق اي اعتراضات من النواب علي قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أن انتخابات اللجان النوعية سارت في جو من شفافية والنزاهة.وكشف أمين عام مجلس الشيوخ، أنه لم يتم إحالة أي مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ حتى الآن متوقعًا ان يتم يرفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة اليوم الإثنين، عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية، وإعلان نتيجة انتخابات هيئة المكتب، لمدة أسبوعين على أن يعاود المجلس للانعقاد في ٢١ مارس الجاري.