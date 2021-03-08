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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة في الأقصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:18 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
هدى الأمير
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قال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، إن امتحانات الصف الأول الثانوى بمدارس المحافظة جاءت مباشرة لجميع الأسئلة، في الامتحان لمادتى التاريخ والكيمياء، مضيفا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى عن مستوى الامتحانات أو أي مشكلات تقنية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والمعلمين، داخل ال ٣٣ مدرسة التي تتم فيها الامتحانات الكترونيا، بجانب التزام الجميع بارتداء الكمامة الطبية بالمدرسة، وقياس درجه حرارة الطلاب والمعلمين، مع مراعاة المسافات الآمنة داخل اللجان الامتحانية وتجنب الزحام.

وأضاف «السيد» أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من الإدارات المختلفة بمراكز الأقصر حول الامتحان الذي تم في هدوء كامل، بجانب عدم وجود مشكلات في الدخول لمنصة الامتحانات.

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