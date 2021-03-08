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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط بالسوق السوداء.. «التموين» تعيد 3500 رغيف لمخبز بالشرقية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:17 م
مخبز
مخبز
نرمين محمود الدهان
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3500 رغيف خبز بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء بمدينة ههيا، ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية محملة بكمية من الخبز البلدى المدعم مقدارها 3500 رغيف بلدى قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء.

وأقر سائق السيارة بمكان المخبز الذى تم تهريب الخبز المدعم منه، فتم تسليم الخبز المضبوط إلى صاحب المخبز لإعادة بيعه للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف بموجب البطاقة الذكية على ماكينة صرف الخبز الخاصة بمخبزه وأخذ الإقرار اللازم بذلك، وتم تحرير محضر جنح أ.د.ط. ههيا برقم 360 لسنة 2021.


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