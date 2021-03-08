رئيس «القابضة للمياه» يفتتح مركز خدمة العملاء بالأقصر

افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر، بعد تطويره واتباع أحداث النظم للتسهيل على المواطنين بالمركز.وكان برفقته اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث اطلع على الأنظمة الحديثة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الإنتظار لفترات طويلة.وأثنى "رسلان"، على الجهد المبذول وشكر العاملين ووجه بتقديم التسهيلات فى المعاملات بداخل المركز.