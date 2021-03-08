تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد الأمراض في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات مديرية الطب البيطري تمكنت من تحصين وترقيم 220 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.وأضاف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المديرية انتهت من أعمال التطعيم والتحصين كأول محافظة تمكنت من تحقيق المستهدف كاملًا، في حين امتد التحصين في محافظات أخرى لمدة 15 يوماُ،لعدم انتهائها من تحصين الماشية وترقيمها،، مؤكدا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات خلال فترة التحصين، مؤكدًا أن عمليات التحصين رافقتها حملات توعية المواطنين بأهمية التحصين،للحفاظ على الثروة الحيوانية.